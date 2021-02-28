Популярна українська прима-балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала, як закінчуються її вистави

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кухар опублікувала фото з гримерки. Як відомо, зоряне сімейство вирушило з гастролями по Україні. Сьогодні Кухар разом з чоловіком, артистом балету Адександром Стояновим виступали у Вінниці.

Катерина сфотографувала себе в дзеркалі. Вона була втомлена і замучена, але блиск в очах показував, що втома ця приємна. Балерина була вся оточена квітами, заради яких і задумувалося фото.

"Нарешті дочекалася свій улюблений період сезонних квітів", - підписала знімок зірка.

В одному зі своїх інтерв'ю Катерина Кухар розповідала, що вона дуже любить, коли їй дарують квіти. На відміну від багатьох зірок вона вважає за краще квіти забирати з собою. Вдома вона любить займатися квітами, щоб вони довго стояли.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар стала дуже популярною після того, як прийшла в проект «Танці з зірками». За дуже короткий час балерина стала справжньою зіркою шоу-бізнесу. Тепер вона бере участь в різноманітних шоу і знімається в рекламі.

Нагадаємо, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" зізнався, як божеволів по балерині, коли та була заміжня: "все почалося з...".

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