Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала, як готуються її епатажні хореографічні постановки
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, зняте на репетиції. Анна була одягнена в обтягуючий комбінезон і черевики на неймовірно високих підборах. Зазвичай таке взуття носять танцівниці в нічних клубах. Разом з MARUV в такому ж костюмі позувала ефектна блондинка.
Дівчата пустували на підлозі, демонструючи небезпечні трюки, а також взаємодіючи одна з одною. В один момент Корсун широко розсунула ноги, а красуня обійняла її ногами за талію ззаду. Цей рух вийшов неймовірно спокусливим.
Як відомо, MARUV славиться своїми провокаційними нарядами і постановками. Вона вважає за краще хижу і зухвалу спокусливість, не соромлячись іноді показати зайве. Варто відзначити, що 29-річна співачка активно гастролює не тільки в Україні, але і в Росії. Дівчина навіть бере участь в російських розважальних шоу.
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Раніше ми писали, що MARUV показала зухвалий номер в костюмі з латексу. Дівчина повернулася спиною до камери, щоб продемонструвати свої сильні сторони. Для свого імпровізованого номера MARUV вибрала відверте вбрання у своєму фірмовому стилі.
Нагадаємо, що MARUV в прозорому вбранні з нагоди свого 30-річчя блиснула найпотаємнішим:"можу собі дозволити".
Як повідомляла Politeka, безсоромна MARUV в мікробікіні розбурхала фігурою на відпочинку в Дубаї:"розповніла".
Також Politeka писала, що розповніла MARUV з усіх боків посвітила формами в безсоромному вбранні: "а крім трусів інший одяг є?".