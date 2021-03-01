Журналістка, активістка і поетеса Юлія Бабич, яка в кінці 2020 року народила дочку Емму від колишнього політв'язня режисера Олега Сенцова, поділилася несподіваною розповіддю про Олега Винника
Пост на своїй сторінці в Facebook, Бабич зробила ще в 2018 році, але тепер підняла його своїм новим коментарем.
Юлія зізналася, що не була фанаткою Винника і любила його потролити. Але один випадок змінив все.
Вона випадково потрапила на автограф-сесію співака в одному їх ТРЦ Києва, коли вибігла туди в обідню перерву купити конверт.
Раптово в торговому центрі вона побачила усміхненого Олега Винника з трояндою, призначеною для неї, і на» автоматі " поцілувала його в щоку в знак подяки.
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Драма зі сльозами розігралася між Винником і його "колишньою дівчиною" на Голосі країни: "Тримався як міг"
"Це ти, щоб залишити помаду на моїй щоці?— - "Це я, щоб ви не встигли запитати, яка у мене улюблена пісня. Як щодо Селфі?"- "Давай", - передала поетеса діалог, що відбувся, зізнавшись, що після того випадку вже не може тролити Винника так, як робила до особистої зустрічі з ним.
"Ну ось. Доторкнулася. Весь мій тролінг в трубу. Тому що як тролити людину, яка дарує тобі квіти? Він переміг мене однією трояндою», — написала Юлія.
Така історія викликала бурхливу реакцію в мережі.
"Це світ перекинувся. Або Винник критикантів відстежує і приваблює", " Пропала Юля .... плативши...", "Ось це кіно" « " ось це поворот!", "Хороша пара!", "Та це фсьо! Це-секта! Тепер щодня будемо читати пости Юлі про блакитноокого красеня«,» жах«,» Ну ти даєш«,» і ти попалася", - писали в коментарях.
Нагадавши, Сенцов розчулив знімком новонародженої дочки: "таке гарне ім'я!"
Як повідомляла Politeka, стало відомо, хто народив розлученому Олегу Сенцову дочку, з'явилося нове фото.
Також Politeka писала, що драма зі сльозами розігралася між Винником і його "колишньою дівчиною" на Голосі країни: "тримався як міг"