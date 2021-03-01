З'явилися подробиці загибелі колишньої учасниці групи Little Big Анни Кастельянос, відомої як Анна Каст

39-річну артистку знайшли на підлозі, на лобі у неї була садно. При цьому двері в квартиру були прочинені, пише Telegram-каналу Life Shot і публікує фото з місця.

Поліцейські не виключають, що її могли вбити. Зараз проводиться розтин. За його підсумками буде зрозуміло, насильницька це смерть або природна.

Набрякається, що через болі в спині Анна Каст майже не вставала з ліжка, за нею доглядала волонтер. 1 березня вона прийшла відвідати співачку і виявила її мертвою.

Тим часом знайома Кастельянос сказала «Газете.Ru», що на здоров'я артистка не скаржилася.

"Останнім часом вона навпаки говорила, що все добре. А ось до цього у неї були деякі складнощі, але саме на здоров'я вона не скаржилася, принаймні настільки, щоб можна було сильно переживати», — поділилася Валентина Чебоксарова.

Незважаючи на інвалідність (діагноз ахондроплазія їй поставили ще в дитинстві) і зріст в 130 см, Анна була дуже активною і діяльною особистістю. Свого часу вона відучилася на бібліотекаря, влаштувалася працювати в школу.

Згодом Анна стала стала працювати аніматором в клубах, зніматися в кіно і кліпах. так з'явилися перші паростки її популярності. Ну а широку популярність Каст отримала, потрапивши в Little Big.

У групі Кастельянос з 2013 по 2016 роки. Вона привела в Little Big свою знайому Олімпію Івлєву. І вони стали першими солістками колективу.

Після відходу з групи Каст вела знімалася в кіно, вела заходи, працювала в тату-салоні.

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