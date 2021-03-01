У березні жителів планети очікують дві дуже сильні магнітні бурі, і ще п'ять більш помірних

Як повідомляє Politeka.net, посилаючись на динні Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, в перший місяць весни нашу планету накриють близько семи магнітних бур. Дві з них будуть дуже сильними і принесуть багато незручностей метеозалежним людям, ще п'ять очікуються більш помірними, але чутливі люди все одно їх відчують на собі.

Магнітні бурі в березні 2021

Так, перша буря рівня G1 накрила планету Земля вже в понеділок, 1 березня, її наслідки люди відчують також 2-3 березня. Наступна більш помірна буря очікується в суботу, 6 березня. Вона не така сильна, але її буде достатньо, щоб вплинути на самопочуття метеозалежних.

Середня за силою магнітна буря очікується також 12-13 березня, але вона буде затяжною і вплине на самопочуття і настрій багатьох людей. Наступний "шторм" помірної інтенсивності накриє планету в понеділок, 15 березня.

А ось ще одна дуже сильна магнітна буря рівня G1 очікується в період 18-19 березня. Цього разу погіршення стану і самопочуття торкнеться навіть не схильних до метеозалежності людей. Вже 20 березня буря піде на спад, але все ще буде небезпечна для чутливих людей.

Графік магнітних бур на березень 2021

Симптоми, які можуть викликати магнітні бурі

Серед найпоширеніших симптомів, які спостерігаються у людей в період магнітних "штормів" – це спад працездатності, головні болі, дратівливість, втома, поганий настрій, зайва сонливість, порушення режиму сну, скачки тиску, загострення депресії та інше.

Як допомогти собі в періоди магнітних бур

Фахівці рекомендують в ці дні відкласти або перенести важливі справи, дотримуватися правильного режиму дня, добре висипатися, дотримуватися збалансованого харчування і пити більше води. Виключіть з раціону каву і алкоголь, а також жирну їжу і фастфуд, пийте більше чаю. Також в періоди магнітних бур рекомендується більше гуляти на свіжому повітрі, приймати сонячні ванни, але якщо погода погана, то все ж краще посидіти вдома. Корисно для нервової системи вечорами приймати розслаблюючі гарячі ванни, а вранці влаштовувати собі контрастний душ. Якщо є можливість - сходіть в басейн, поплавайте.

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