Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе в досить провокаційному образі

На фото Ебі позувала в червоному бюстгальтері з вирізами, які практично не прикрили пишний бюст дівчини. Ретчфорд залишила волосся розпущеним, а сама відвела погляд від камери, показуючи білі зубки. Дівчина зовсім не бентежилася показати своїх пружних "подружок", завдяки чому кадр вийшов досить запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Момент тиші для цього наряду, який повинен був бути на моєму дні народження в цьому році, але не встиг", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Будеш зі мною зустрічатися?", "Так горг! Обожнюю цей топ так мило!", "Така гаряча", "дуже красиво", "ти така ідеальна", "чудова", "Бомба", " краще пізно, ніж ніколи!", "Немає часу, як сьогодення!", "сьогодні у мене день народження", "Абсолютно приголомшливо", "Барбі".

Ми писали, що відома модель Ебі Ретчфорд показала пишні форми у всій красі.

Модель цього разу постала в одних довгих чорних рукавичках. На тонких пальчиках можна помітити блискучі кільця.

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