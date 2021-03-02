Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе в досить провокаційному образі
На фото Ебі позувала в червоному бюстгальтері з вирізами, які практично не прикрили пишний бюст дівчини. Ретчфорд залишила волосся розпущеним, а сама відвела погляд від камери, показуючи білі зубки. Дівчина зовсім не бентежилася показати своїх пружних "подружок", завдяки чому кадр вийшов досить запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Момент тиші для цього наряду, який повинен був бути на моєму дні народження в цьому році, але не встиг", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що відома модель Ебі Ретчфорд показала пишні форми у всій красі.
Модель цього разу постала в одних довгих чорних рукавичках. На тонких пальчиках можна помітити блискучі кільця.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд не змогла утримати рум'яних "подружок" в ефектному декольте
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