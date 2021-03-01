Новий випуск популярного вокального шоу "Голос країни" обернувся скандалом
Як пише Politeka.net, однією з нових учасниць шоу стала співачка Кола (Анастасія Прудіус), яка забезпечує вокальний супровід парам на "Танцях з зірками". Настя вже брала участь в 6 сезоні шоу. Крім цього, вона брала участь у конкурсі «Нова Хвиля 2016», а також у Нацвідборі на Євробачення 2017.
Анастасія вирішила знову прийти на шоу, щоб дійти до фіналу. До дівчини повернулися всі чотири тренери, але вибрала артистка команду Дмитра Монатіка.
"Ось це перезавантаження! Співачка @kola_official знову повертається на "Голос країни", щоб стати великою артисткою і засяяти на великій сцені", - підписали виступ зірки на офіційній сторінці шоу в Instagram.
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Поява Прудіус на шоу викликала скандал в мережі. Глядачі незадоволені тим, що в цьому сезоні в проекті бере участь занадто багато відомих виконавців.
"Так навіть нечесно. Вже підготовлений артист", "Не справедливо, коли приходять ось такі вже готові і професійні співаки і займають чиєсь місце", "Назвали б проект не "Голос країни", а "другий шанс", «стає не цікаво))) хочеться нові обличчя, це точно як "перезавантаження" для всіх забутих зірок)", - пишуть обурені глядачі.
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