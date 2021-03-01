Кохана героя популярного шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, яка знаходиться на останніх місяцях вагітності, розповіла про уколи краси
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram модель Даша Хлистун опублікувала фото, на якому показала себе ще з природними губами. Красуня вирішила влаштувати гру зі своїми підписниками, публікуючи архівні фото, про які її просили.
"Покажи, будь ласка, фото, де ти до ботокса губ", - попросили модель шанувальники.
"Тільки це не ботокс, а гіалурон колеться в губи", - відповіла Хлистун, опублікувавши фото з показу.
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав занадто особисте фото, викликавши огиду: "Фу, зараз вирве"
Не стало зірки серіалів "Корона" і "Абатство Даунтон", подробиці трагедії: "ним захоплювалися мільйони"
Сяюча Каменських показала животик в сміливому вбранні та видала секрет: "Ми хотіли зберегти інтригу, але..."
Варто відзначити, що навіть до ін'єкцій у Даші були дуже спокусливі пухкі губки. Судячи зі свіжих фотографій, упор був зроблений на верхню губу, яка серйозно збільшилася в розмірі.
Як відомо, Даша Хлистун і Макс Михайлюк почали зустрічатися незабаром після закінчення проекту «Холостяк», який закінчився для Макса невдачею. Він не зміг побудувати відносини з Дашею Ульяновою, яку вибрав у фіналі. Однак, з Хлистун відносини стали розвиватися стрімко. Як зізналася модель, вона завагітніла через місяць відносин зі знаменитим «Холостяком». За словами парочки, вони вже одружені.
Нагадаємо, що вагітна дружина "Холостяка" Михайлюка показала ніжки в короткому платтячку: "Сплю і бачу як...".
Раніше ми писали, що вагітна від "Холостяка" Михайлюка модель розкрила подробиці їхнього інтимного життя: "Ми почали...".
Також на Politeka повідомляли, що вагітна від "Холостяка" Михайлюка модель вперше показала весільну сукню:"не нервуйте".