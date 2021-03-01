Кохана героя популярного шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, яка знаходиться на останніх місяцях вагітності, розповіла про уколи краси

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram модель Даша Хлистун опублікувала фото, на якому показала себе ще з природними губами. Красуня вирішила влаштувати гру зі своїми підписниками, публікуючи архівні фото, про які її просили.

"Покажи, будь ласка, фото, де ти до ботокса губ", - попросили модель шанувальники.

"Тільки це не ботокс, а гіалурон колеться в губи", - відповіла Хлистун, опублікувавши фото з показу.

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Варто відзначити, що навіть до ін'єкцій у Даші були дуже спокусливі пухкі губки. Судячи зі свіжих фотографій, упор був зроблений на верхню губу, яка серйозно збільшилася в розмірі.

Як відомо, Даша Хлистун і Макс Михайлюк почали зустрічатися незабаром після закінчення проекту «Холостяк», який закінчився для Макса невдачею. Він не зміг побудувати відносини з Дашею Ульяновою, яку вибрав у фіналі. Однак, з Хлистун відносини стали розвиватися стрімко. Як зізналася модель, вона завагітніла через місяць відносин зі знаменитим «Холостяком». За словами парочки, вони вже одружені.

Макс Михайлюк, Даша Хлистун

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