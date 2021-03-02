Дружина зірки шоу «Холостяк» Макса Михайлюка поділилася відвертими подробицями зі свого життя

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram модель Даша Хлистун вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Вона публікувала архівні фото, а також відповідала на різноманітні запитання.

"Ви коли-небудь билися з дівчиною?",- запитали у Дар'ї.

"Так, було, пару раз. Було, коли я була в маленькому віці, а один раз було навіть вже в підлітковому. Це погано, але тоді, не битися не вийшло б", - чесно відповіла модель.

Як відомо, зараз Даша Хлистун знаходиться на останніх місяцях вагітності. Дівчині вдалося практично всю вагітність приховувати цікаве положення від шанувальників. Як з'ясувалося, вона завагітніла від Михайлюка через місяць після того, як у них зав'язалися стосунки.

Зараз модель активно веде свій Instagram, розповідаючи про майбутні пологи і те, як протікає вагітність. За словами Хлистун, в майбутньому вона планує повернутися в модельний бізнес. Але для цього потрібно буде привести себе в форму.

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