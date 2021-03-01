У новому епізоді шоу "Маска" Андрій Данилко вдало потролив свого колегу-детектива Олега Винника

Як пише Politeka.net, в Instagram шоу з'явився кумедний епізод. Ведучий "Маски" Володимир Остапчук став оголошувати детективів. Він заявив, що одного з них називають українським Бредом Піттом. Йшлося про Олега Винника, але Андрій Данилко випередив колегу і встав, ніби представляли його.

Цей вчинок викликав бурю емоцій у глядачів і детективів. А Остапчуку довелося швидко виправлятися, оголошуючи Андрія Данилка.

"Почуття гумору, неймовірна харизма і справжній талант. Портрет ідеального чоловіка", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали розхвалювати артиста.

"І Олег такий: хіба не я? Які вони всі милі", «всі зрозуміли, про кого говорив Остапчук, Данилко випередив Олега», «Спасибі вам за Андрія, єдиний адекватний там", "не Бред Пітт, а Джастін Бібер. Андрій якось сказав, що до літнього сезону він вирішить проблеми зі здоров'ям і буде виглядати як Джастін Бібер. Хочеться йому побажати якнайшвидшого одужання і досягти тих результатів, які він запланував», «чому Данилко в масці, зніміть її», «чекаю суботу, обожнюю маску», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Данилко вляпався на шоу "Маска", може втратити найцінніше: "Михайлович нервує".

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