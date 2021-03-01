Відомий продюсер Костянтин Меладзе показав свою красуню-доньку, якій виповнилося 17 років
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Меладзе опублікував фото, на якому позував з Лією. Дівчинка обняла сивіючого батька ззаду і притулилася до нього.
Варто відзначити, що виглядала вона чудово. Судячи з усього, зовнішність їй дісталася від красуні-мами, яка в молодості брала участь в конкурсах краси.
"З Днем Народження, Лія! 17", - підписав фото Меладзе.
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Змучений Потап зізнався, що значить жити разом з Каменських, фото: "У нас весь час..."
Могилевська засвітилася зі своїм мільйонером, затьмаривши Кароль, Полякову і Осадчу: "Не дарма ж згадала..."
Дружин 91-річного Чапкіса показали в Мережі, як вони виглядають і кого вже немає в живих: "Молодше на 51 рік"
Рання весна скасовується, українців приголомшили прогнозом погоди і попередили про небезпеку: "1 і 2 березня..."
У коментарях юній красуні залишили масу приємних слів.
"Яка красива", "яка красива дочка, з днем народження", "дуже красива дочка", "лялечка", "вітаю, красиві люди, улюблені і шановні", "красуня. З днем народження принцесу", "яка ж вона у вас чудова", "Оу, ще рік і я її заберу собі в дружини!",- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, в першому шлюбі у Меладзе народилося троє дітей: дочки Аліса і Лія, а також син Валерій, який страждає аутизмом. Після розлучення з дружиною Меладзе переїхав жити до Москви, але забезпечувати своїх трьох дітей продовжив. Його колишня дружина теж часу не втрачала і вийшла заміж за київського бізнесмена. Як писали ЗМІ, в шлюб Яна Сумм вступила раніше, ніж Меладзе одружився на Вірі Брежнєвій.
Нагадаємо, що Меладзе вразив байдужістю в день народження Віри Брежнєвої: "а де кохана жінка...".
Раніше ми писали, що Брежнєва нещадно відповіла на претензію про життя зі "старим" Меладзе: "Вам не дають? Або...".
Також на Politeka повідомляли, що Меладзе без слів продемонстрував, як любить Віру Брежнєву, шанувальники дивуються: "і це все?".