Відомий продюсер Костянтин Меладзе показав свою красуню-доньку, якій виповнилося 17 років

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Меладзе опублікував фото, на якому позував з Лією. Дівчинка обняла сивіючого батька ззаду і притулилася до нього.

Варто відзначити, що виглядала вона чудово. Судячи з усього, зовнішність їй дісталася від красуні-мами, яка в молодості брала участь в конкурсах краси.

"З Днем Народження, Лія! 17", - підписав фото Меладзе.

У коментарях юній красуні залишили масу приємних слів.

"Яка красива", "яка красива дочка, з днем народження", "дуже красива дочка", "лялечка", "вітаю, красиві люди, улюблені і шановні", "красуня. З днем народження принцесу", "яка ж вона у вас чудова", "Оу, ще рік і я її заберу собі в дружини!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в першому шлюбі у Меладзе народилося троє дітей: дочки Аліса і Лія, а також син Валерій, який страждає аутизмом. Після розлучення з дружиною Меладзе переїхав жити до Москви, але забезпечувати своїх трьох дітей продовжив. Його колишня дружина теж часу не втрачала і вийшла заміж за київського бізнесмена. Як писали ЗМІ, в шлюб Яна Сумм вступила раніше, ніж Меладзе одружився на Вірі Брежнєвій.

Нагадаємо, що Меладзе вразив байдужістю в день народження Віри Брежнєвої: "а де кохана жінка...".

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