Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських і його кума Міша Романова підкорила спокусливим образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з гримерки, яке змусило чоловіків ковтати слинки. Ефектна блондинка сиділа на стільчику біля дзеркала. На ній було надіто до непристойності коротке плаття. Зверху Міша накинула шубку, яка надала її образу шарму.

Артистка виставила вперед свої неймовірно довгі ніжки. Босоніжки на підборах підкреслили стрункість ніг. Варто відзначити, що волосся співачки сильно підросло за останній час, в результаті чого Романова стала виглядати ще гарячіше.

«На цьому фото я, прекрасно все. Щасливий артист після виступу і уваги публіки, і щаслива дівчинка в ідеальній шубці з французького еко-хутра», - підписала фото зірка.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Ох, ці ноги, як ніби на щастя дві дороги", "Боже яка краса, взагалі не впізнати", "до неможливості красива", "Шикарна", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Міша Романова прославилася завдяки ВІА Грі. З колективу вона пішла, оскільки несподівано для себе завагітніла. Згодом артистка взялася за сольну кар'єру, яку їй допомагає будувати її друг Макс Барських.

Нагадаємо, що подружка Макса Барських показала, яким красенем росте його син: рідкісне фото малюка.

Раніше ми писали, що подруга Макса Барських у вузькому топі виставила своє "багатство", переплюнувши Памелу Андерсон:"розкішна".

Також на Politeka повідомляли, що соковита подруга Макса Барських в крихітному бікіні розбурхала фантазії:"це такий кайф".