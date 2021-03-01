Співачка Камалія привітала своїх фанатів з першим днем весни
Про це Камалія написала на своїй сторінці в Instagram.
Відома виконавиця Камалія (справжнє ім'я якої Наталія Вікторівна Шмаренкова) з'явилася на світ в Читинській області в родині льотчика.
Зараз Камалію знають як актрису, модель і автора виконавця. Артистка перемогла в 2008 році в конкурсі «Місіс світу».
Зірка займається справами свого центру під назвою "Камалія", чия діяльність полягає не тільки в розкручуванні нових імен, а й організацією урочистих заходів за участю українських артистів.
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вразила кадрами без ліфчика і в розстебнутих штанях: "Максимум задоволення…"
Незаміжню дочку Сумської обхопив за сідниці відомий росіянин, фото облетіло мережу: "відмінна пара"
Вагітна від "Холостяка" Михайлюка модель вперше показала весільну сукню: "Не нервуйте"
В особистому житті Камалія безмежно щаслива з чоловіком мільярдером Мохаммадом Захуром. Пара познайомилася в довоєнному Донецьку. Сімейне подружжя виховує двох прекрасних дівчаток близнюків.
В акаунті співачки регулярно з'являються нові публікації. Там багато фотографій її улюблених дівчаток Мірабелли і Арабелли. Мабуть, на дітей акцентується вся увага батьків.
Незважаючи на досить юний вік, дівчатка займаються скрипкою, вільно триматися на конях, катаються на лижах в Буковелі.
Одна з останніх публікацій знаменитості присвячена приходу календарної весни. У кадрі Камалія позує з компанії чоловіка і дітей.
Видно, що кожен батько тримає по дитині сидячи на гойдалках. Всі в кадрі одягнені досить легко, можливо, що знімок зроблений в теплу пору року або далеко від України.
Передплатники сторінки встигли поставити 2 тисячі відміток "подобається".
Навіть недавнє непорозуміння з Ольгою Поляковою не здатне зіпсувати настрій співачки. Нагадаємо, що в недавньому сезоні «Маска», Полякова критично відгукнулася про зовнішність колеги.
Нагадавши, Оля Полякова поплатилася за скандал з Камалією.
Як повідомляла Politeka, Камалія розповіла про стосунки з абьюзером.
Також Politeka писала, Оля Полякова не зупинилася на Камалії.