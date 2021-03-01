Співачка Камалія привітала своїх фанатів з першим днем весни

Про це Камалія написала на своїй сторінці в Instagram.

Відома виконавиця Камалія (справжнє ім'я якої Наталія Вікторівна Шмаренкова) з'явилася на світ в Читинській області в родині льотчика.

Зараз Камалію знають як актрису, модель і автора виконавця. Артистка перемогла в 2008 році в конкурсі «Місіс світу».

Зірка займається справами свого центру під назвою "Камалія", чия діяльність полягає не тільки в розкручуванні нових імен, а й організацією урочистих заходів за участю українських артистів.

В особистому житті Камалія безмежно щаслива з чоловіком мільярдером Мохаммадом Захуром. Пара познайомилася в довоєнному Донецьку. Сімейне подружжя виховує двох прекрасних дівчаток близнюків.

В акаунті співачки регулярно з'являються нові публікації. Там багато фотографій її улюблених дівчаток Мірабелли і Арабелли. Мабуть, на дітей акцентується вся увага батьків.

Незважаючи на досить юний вік, дівчатка займаються скрипкою, вільно триматися на конях, катаються на лижах в Буковелі.

Одна з останніх публікацій знаменитості присвячена приходу календарної весни. У кадрі Камалія позує з компанії чоловіка і дітей.

Видно, що кожен батько тримає по дитині сидячи на гойдалках. Всі в кадрі одягнені досить легко, можливо, що знімок зроблений в теплу пору року або далеко від України.

Передплатники сторінки встигли поставити 2 тисячі відміток "подобається".

Навіть недавнє непорозуміння з Ольгою Поляковою не здатне зіпсувати настрій співачки. Нагадаємо, що в недавньому сезоні «Маска», Полякова критично відгукнулася про зовнішність колеги.

Нагадавши, Оля Полякова поплатилася за скандал з Камалією.

Як повідомляла Politeka, Камалія розповіла про стосунки з абьюзером.

Також Politeka писала, Оля Полякова не зупинилася на Камалії.