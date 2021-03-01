Дочка Олі Полякової Маша потрапила в біду напередодні дня народження

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 15-річна дівчина опублікувала відео, на якому, ледь стримуючи сльози, розповіла про проблеми з ногою. Маша зняла крупним планом свою ногу, яка почервоніла і припухла.

Як виявилося, дівчина була в басейні, а коли вона поверталася в роздягальню у неї сильно розболілася нога. За словами Марії, з цією ногою у неї були проблеми і раніше. Правда, до басейну Марія була в тренажерному залі. Можливо, саме там вона пошкодила ногу.

"У мене були проблеми з ось цим коліном. І, значить, я така спокійненько йду після басейну. Піднімаюся сходами і відчуваю, що моєму коліну приходить капець. Воно починає дуже боліти. І я зараз не можу ходити. Мені його навіть боляче чіпати", - поділилася з шанувальниками подробицями свого стану Марія.

Дівчина зазначила, що найприкріше для неї те, що у неї завтра день народження. А вона пошкодила ногу, тому, ймовірно, не зможе відсвяткувати його, як планувала.

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