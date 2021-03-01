Дочка Олі Полякової Маша потрапила в біду напередодні дня народження
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 15-річна дівчина опублікувала відео, на якому, ледь стримуючи сльози, розповіла про проблеми з ногою. Маша зняла крупним планом свою ногу, яка почервоніла і припухла.
Як виявилося, дівчина була в басейні, а коли вона поверталася в роздягальню у неї сильно розболілася нога. За словами Марії, з цією ногою у неї були проблеми і раніше. Правда, до басейну Марія була в тренажерному залі. Можливо, саме там вона пошкодила ногу.
"У мене були проблеми з ось цим коліном. І, значить, я така спокійненько йду після басейну. Піднімаюся сходами і відчуваю, що моєму коліну приходить капець. Воно починає дуже боліти. І я зараз не можу ходити. Мені його навіть боляче чіпати", - поділилася з шанувальниками подробицями свого стану Марія.
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Могилевська засвітилася зі своїм мільйонером, затьмаривши Кароль, Полякову і Осадчу: "Не дарма ж згадала..."
Піддата Полякова роздяглася і полізла з Єфросиніною і Плакидюк в чан на дачі: "Як японські мавпи..."
Не стало зірки серіалів "Корона" і "Абатство Даунтон", подробиці трагедії: "ним захоплювалися мільйони"
Дівчина зазначила, що найприкріше для неї те, що у неї завтра день народження. А вона пошкодила ногу, тому, ймовірно, не зможе відсвяткувати його, як планувала.
Раніше ми писали, що напередодні 16-річчя Марія пофарбувала своє русяве волосся в яскраво-рудий колір. Юна красуня залишилася задоволена результатом, адже на фото вона завзято посміхається, показуючи на камеру язик.
Нагадаємо, що піддата Полякова роздяглася і полізла з Єфросиніною і Плакидюк в чан на дачі: "як японські мавпи...".
Раніше ми писали, що епатажна Полякова розкрила секрет великого бюста, операції тут ні до чого: "Без комплексів".
Також на Politeka повідомляли, що гордовита Оля Полякова похвалилася цінним подарунком від чоловіка: "щоб не нервувала...".