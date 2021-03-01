Знаменитий український співак Олександр Пономарьов розкрив несподівані подробиці про свою участь у шоу "Маска", де його особистість викликала велику інтригу
Як стало відомо минулої неділі, саме Пономарьов переховувався під маскою імпозантного Лева. Деякі з самого початку були впевнені у тому, що цього персонажа відіграє він, а для інших це стало несподіванкою.
Особистість Льва викликала бурхливу дискусію і серед зіркових детективів шоу - Андрія Данилка, Олі Полякової, Дзідзьо, Насті Каменських та Олега Винника. Так, Данилко був настільки впевнений в тому, що під маскою Пономарьов, що посперечався на свою квартиру.
Пономарьов зізнався, що його навіть шантажували через участь у шоу. Співак пояснив, що тісно спілкується з трьома детективами, і вони намагалися випитати у нього правду в особистому спілкуванні.
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"Ми постійно на зв'язку з трьома точно детективами вашими і так, шантаж був. Говорили, що якщо знімуть, а там я – то зі мною розмовляти не будуть. Ну, це жартували так, звичайно. Ми друзі всі троє...Я не брешу по життю, тому я не відповідав, я це чи не я, а намагався ухилятися від відповіді прямої", - розповів артист.
Він додав, що під час подібних розпитувань намагався перекладати тему.
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