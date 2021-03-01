Відома модель Жизель Олівейра з "Victoria's Secret" приміряла спокусливий купальник

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram ефектна красуня поділилася свіжими фото. Дівчина приміряла міні-бікіні, яке підкреслило її апетитні стегна і пружні груди. Олівейра вибрала купальник світлого відтінку, який фактично злився з кольором її шкіри. Жизель позувала під палючим сонцем, в результаті чого вся змокла. На її тілі з'явився спокусливий блиск.

Крім цього, модель поділилася дуже пікантним фото, на якому показала крупним планом свою «п'яту точку». Дівчина стояла під душем. Ймовірно, освіжалася після важкої зйомки. Її шкіра і купальник були мокрими, що додало особливого шарму її фото. Шанувальники змогли розгледіти головне достоїнство моделі у всій красі. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Скоро нам потрібен буде ще один знімальний день", "як завжди приголомшливо", "Трепет, такі красиві стегна", «найкрасивіша дівчина», «яка кішечка», "Бомба уповільненої дії", - пишуть люди.

Як відомо, Жизель Олівейра родом з Бразилії. Вона приїхала в Америку підкорювати модельний бізнес, і їй це прекрасно вдалося. Прославилася Олівейра завдяки участі в показі Victoria's Secret.

Нагадаємо, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" освіжилася під струменями води, залишившись тільки в трусиках:"Покажи вже все".

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра з "Victoria's Secret" влаштувала гаряче тренування у вузькому вбранні:"Вау".

Також на Politeka повідомляли, що Жизель Олівейра з "Victoria's Secret" в тоненькій маєчці дала подивитися на прекрасне:"сюрреалістична".