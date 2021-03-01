Блондинка з "Квартал 95" Лера Товстолес забралася на руки до улюбленця школярок Костянтина Бочарова (MELOVIN)

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував відео, зняте під час його відвідування «Російського радіо». Судячи з усього, там Костянтин презентував свою нову пісню "І кров кипить".

На відео MELOVIN позував для фото з іншими людьми. На руках у нього сиділа зірка "Жіночого кварталу" і проектів "Квартал 95" Лера Товстолес. Вона млосно притулилася до артиста, що викликало подив у багатьох фанатів.

Також для фото позував екс-учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак та інші чоловіки. У коментарях, втім, обговорювали тільки дівчину на колінах у артиста.

"Мета в житті: посидіти на колінах у Меловіна", "щастить же деяким", "Вау! Дівчата, хто хотів би побути на колінах у Мела на місці тієї дівчини?", "Ревнощі увійшли в чат", «чекаємо заголовки про те, що у Мела Шведська сім'я-гарем», «такі класні», "Лера і Мел - тандем століття", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що MELOVIN вразився від пісні Тіни Кароль і показав, як наспівує її вранці. Судячи з усього, співакові дуже зайшла нова композиція колеги.

"Якщо прокидатися, то тільки так. Пахне весною. Настрій вогонь", - підписав сторіс артист.

Нагадаємо, що епатажний фаворит Данилко MELOVIN забув про спів, здивувавши новим "амплуа": "Облизуюся!".

Раніше ми писали, що фаворит Данилко MELOVIN показав, з ким прокидається щасливим: "Доброго ранку".

Також на Politeka повідомляли, що улюбленець Данилко MELOVIN ошелешив королівськими замашками: "О, Dragon King".