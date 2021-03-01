Відомий музичний критик, екс-суддя українського шоу "Х-Фактор" Сергій Сосєдов заступився за співачку Земфіру, яку звинуватили в плагіаті

Як пише Politeka.net, нещодавно Земфіра випустила перший за останні вісім років альбом. До нього увійшло 12 нових пісень, написаних в різних стилях. Навколо прем'єри розгорівся неабиякий ажіотаж, враховуючи масштаб її фігури і любов мільйонної публіки.

Не встиг альбом вийти, як навколо нього розгорівся скандал, пов'язаний з плагіатом. Американський виконавець з російським корінням звинуватив Земфіру в плагіаті. Нібито вона повторила ідею обкладинки і навіть самої назви.

Музичний критик Сергій Сосєдов не залишився осторонь. Він заявив, що сама назва альбому другорядна і неоригінальна, її безліч разів використовували в культурі, тому навряд чи Земфіра запозичила її у кого-небудь, пише «Газете.Ru».

"Мене, чесно кажучи, здивувала неоригінальність назви «borderline», що перекладається як «прикордонна лінія». Назва альбому невдала, хоча альбом хороший – тут Земфіра не допрацювала, я вважаю", - заявив Сосєдов.

На його думку, нічого оригінального в обкладинці альбому немає, оскільки десятки музикантів випускали обкладинки з текстом на чорному тлі.

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