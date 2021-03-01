Зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой показала себе в розкішній сукні з екстремальним декольте

24-річна актриса, яка полюбилася багатьом завдяки своїй ролі геніальної шахістки, похвалилася новим вбранням в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, юна красуня поділилася знімками в розкішній вечірній сукні. Зелене вбрання з блискучої тканини тут же привертає до себе увагу завдяки дуже глибокому декольте. Спина дівчини також виявилася відкрита.

На кількох фото Аня доповнила свій наряд накидкою в тон сукні. Це зробило її образ ще більш урочистим.

Волосся красуні вільно спадають на її плечі і груди легкими хвилями. Образ ані доповнив легкий макіяж, який лише підкреслив її природну красу.

У підписі до знімків актриса назвала цей наряд "сукнею своєї мрії".

Шанувальники Тейлор-Джой прийшли в захват від її образу.

"Ти богиня!", "Королева", "ідеальна", "любов всього мого життя", "ти найкраща", "ти вогняна жінка", "Ти виглядаєш чудово", - пишуть люди.

Відзначимо, що образ, завдяки якому Аня Тейлор-Джой стала головним відкриттям року — роль шахістки Елізабет Харман в серіалі «Ферзевий гамбіт», став культовим. Саме Аня запропонувала зробити героїню рудоволосою.

У реальному житті дівчина зовсім друграя. Біляве пишне волосся і відсутність макіяжу прекрасно підкреслюють образ юної дівчини, яскравий і виразний погляд не залишає байдужим.

Нагадаємо, зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" показала себе в звичайному житті, нічого спільного з Бет: "Ангел!".

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