Внучка знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса показала себе в домашньому образі

40-річна актриса і модель Анна Сафрончик, яка живе і працює в Італії, поділилася коротким відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах зірка продемонструвала один зі своїх щоденних ритуалів по догляду за шкірою. Так, Анна стоїть перед дзеркалом і наносить на шкіру обличчя спеціальну сироватку, супроводжуючи свої дії розповіддю італійською мовою.

Потрібно відзначити, що красуня не посоромилася показати себе в максимально простому домашньому образі. Судячи з кадрів, на ній чорний пеньюар або ж тонкий топік на лямках і з мереживною обробкою. Модель явно не стала надягати під цей наряд нижню білизну. На обличчі у Сафрончик відсутня косметика, а її волосся вільно спадають на плечі.

На кадрах модель виглядає легко і невимушено.

Невідомо, як на її публікацію відреагували шанувальники, адже в розділі сторіз не можна залишати коментарі.

Раніше ми писали, що Анна розмістила фото святкування дня народження. На кадрах, які стали доступні публіці дівчина позує разом зі своєю подругою. Вони сперлися об дерев'яний парканчик, з видом на прекрасні пейзажі, яскраво-зелені пагорби і Квітучі дерева.

Нагадаємо, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" звела з розуму темпераментних італійців своєю природною красою: "Що за...".

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