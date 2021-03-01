Відомий український продюсер і чоловік Насті Каменських Потап наочно продемонстрував свою дивовижну схожість із зіркою "Кварталу 95" Євгеном Кошовим

На своїй сторінці в Instagram Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста) поділився новим знімком, який вразив багатьох його шанувальників. Про це пише Politeka.net.

На новому фото два найвідоміших володаря лисини в українському шоу-бізнесі позують поруч на зйомках передачі «Ліга сміху». Потап і кошовий стоять поруч в ідентичних офіційних костюмах. Завдяки своїм лисинам знаменитості виглядають дуже схоже, незважаючи на різні риси обличчя.

Потапенко явно помітив цю схожість, через що підписав знімок словами: «Я і я».

Шанувальники погодилися з ним, помітивши, що зробити ведучими проекту Потапа і Кошового було чудовою ідеєю.

Українці бурхливо коментують знімок.

"Два лисих клас»," добре придумали. Двоє ведучих", "Я і моя тінь", " кращі ведучі!", "Я і я через 10 років", "знайди 10 відмінностей", " Люди в чорному! Вам очок не вистачає!", «Хлопці, а вам не здається, що потрібно в такій країні не іржати, а робити справи? Ви ж мільйонери. Віддайте з Потапом на двох по пів ляма на дітей загиблих хлопців. Від вас не вбуде" « "брати-близнюки»," я, коли веселий і Я, коли трошки сумно", - пишуть люди.

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