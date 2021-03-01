Популярна українська модель Леоніла Гузь показала свою природну красу, подражнивши шанувальників пікантною деталлю на фото

Фігуриста красуня, яка в 2018 році стала володаркою титулу «Міс Україна», поділилася своїм новим знімком в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Леоніла показала просте селфі без особливих вишукувань. Проте фото все одно вийшло дуже ефектним за рахунок природної краси моделі.

Гузь позує перед камерою з мінімумом косметики на обличчі. Завдяки цьому її обличчя виглядає особливо молодим і свіжим. Погляд красуні буквально пронизує глядача через її виразних очей.

На знімку Леоніла позує в білій майці з глибоким декольте, яке привертає увагу до її пишних форм. При цьому, дівчина кокетливо приспустила лямки наряду, надавши своєму знімку пікантну родзинку.

Шанувальники Леоніли не могли не оцінити по достоїнству таке фото. У коментарях красуню буквально засипали компліментами.

"Хто це? Підкажіть цифри«,» Краща«,» ідеальна«,» красива«,» ти така красива«,» найшикарніша Леоніла«,» ось офігенний образ, не те що з бананом)«, " чарівна жінка. Завжди красива і сяюча", " ти що хочеш мене вбити? Серйозно, Ти виглядаєш приголомшливо", - пишуть люди.

Нагадавши, розпатлана Міс Україна Леоніла Гузь блиснула головною гордістю на весь екран.

А ще Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь широко розставила ноги, прикривши найпікантніші місця одним хутром.

Також Politeka писала, що" Міс Україна " Леоніла Гузь розкріпачилася у ванній перед дзеркалом.