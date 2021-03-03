Відома модель Хлої Кардашьян показала себе, порадувавши фанатів новим образом

На фото Хлої позує в колготах і топі. Зірка доповнила образ стильними чобітьми леопардового кольору, а також великими сережками. Дівчина в сидячому положенні розставила ніжки, захоплюючи виглядом. Кадрашьян залишила волосся розпущеним, яке розтріпалося на вітрі, а руками потягнула за топік. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пінетки", - написала красуня.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Моя супермодель", " хто це зараз особа?", "красива королева"," чудова", " та ти молодець !!!", "Шикарна Хлоя !!!", "Омг красива дівчинка" ," я люблю тебе так сильно!!", "Ти зробила мій день", "немає нічого більш приголомшливого, ніж ти"," ти ідеальна", "Боже, Ти така приголомшлива", "Моя мама сказала, що ти дуже красива жінка", "Діамант небаченої краси", " люблю тебе Хлої !! сподіваюся, у вас буде чудовий понеділок".

Ми писали, що зірка американських реаліті-шоу і відома бізнесвумен Хлої Кардашьян показала, як ніжиться на сонці зі своєю розкішною старшою сестрою.

Так, Хлої вирішила показати, як проводить час зі своєю старшою сестрою Кортні. На знімку фігуристі красуні насолоджуються жарким сонцем, лежачи в розкішному саду. Обидві дівчини позують в спокусливих купальниках бікіні, які дозволяю їм продемонструвати свої вражаючі фігури.

Нагадаємо, Хлої Кардашьян обійняла пальчиками розкішні сідниці, розкривши свою радість

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