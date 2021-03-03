Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в максимально гарячому образі

На фото Емілі позувала в кофті, яку вирішила задерти, показуючи животик. Образ Ратаковскі доповнила чорними трусиками на ниточках, які прикрили найпікантніші місця. Зірка здалася у ванній, позуючи на тлі вікон, в яких можна побачити екзотичні дерева. Кадр вийшов дуже спокусливим і запалюючим, адже Емілі виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Це фото зробило мій день, хорошого вівторка", "класно виглядаєш", "Ти мій світ", "Ти моя любов", "ось які персики", "у тебе гарні очі", "Уххх дозволь мені взяти тебе поїсти, я поцілую тебе, якщо ти купиш мені пару Йорданських", "я хочу твої персики", "ти неймовірно красива, просто ідеальний ангел".

Ми писали, що знаменита модель Емілі Ратаковскі завжди виглядала розкішно навіть в домашньому вбранні і одній білизні.

Як видно, навіть в простій майці і чорній білизні дівчина виглядає розкішно і привабливо. Що не дивно, адже їй дуже пощастило зі спадковістю – свою фігуру дівчина успадкувала від такої ж стрункої матері. А ось екзотична зовнішність дівчини змушує її використовувати мінімум макіяжу, адже більшість тіней і помад їй просто не йдуть.

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