Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала себе, розповівши про жінок
На фото Віра здалася в сукні і рукавичках. Красуня розвернулася спиною, щоб нічого не засвітити, а руку задерла за спину, торкаючись пальчиками до спини. Кекелія не бентежилася того, що практично роздягнена, і захоплювала своєю бездоганною фігурою. Відомо, що актриса позувала для своєї колеги Марти Адамчук, яка любить робити чуттєві знімки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"КОД ЖІНКИ
Жінка-двигун всіх процесів і причина змін. Жінка за своєю природою багатозадачна. Тому дуже часто чоловікам буває з нами складно;))) ми хочемо все і відразу;)))", - написала дівчина під фото.
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Фанати поставили трохи більше 300 лайків і написали всього один коментар: "як красиво".
Ми писали, що вокалістка студії "Квартал 95" Віра Кекелія вирішила розім'ятися перед концертом і вразила запальним танцем.
Віра постала перед шанувальниками в оксамитових рукавичках і чорній сукні, яка оголила плечі і живіт. Пояс із золотистою пряжкою в свою чергу підкреслив струнку фігуру співачки.
У такому вбранні Віра Кекелія танцювала у вузькому коридорі, активно рухаючи руками і стегнами.
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