Дочка Олі Поляковій Маша 2 березня святкує своє 16-річчя

Батьки не стали чекати ранку і привітали доньку опівночі.

Крім того, привітати Марію вночі приїхали і її друзі. Дівчина спустилася до своїх них. Там на неї чекав торт зі свічками. Машу привітали пісню "С днем рождения" Ірини Аллегрової. Серед присутніх був і учасник балету Полякової Макс Єжов. З ним Маша і пустилася у танок просто на вулиці.

Зазначимо, українців обурило, що святкування влаштували під пісню російської співачки.

«Жаль, що нікого не смутила така пісня «З днем народження» крім Алегрової більше немає ?? я не проти ні російської мови ні співачки, но бляха муха😢 обідно чути таке», «Повністю погоджуюся з Вами 🙏👍,Ви молодець ,як би всі так думали то і не було б 2014 року», «тут чисто ментальне відношення і повага до свого"💙💛 я в 2014році взагалі жила в Москві і війна це політика політиків,але ж вчити дітей укр мові і піснях можна ж!?🙌 якби була пісня Дзідзьо чи кого не будь наших, навіть на рос... то мене так б не зачепило», - пишуть у коментарях.

Така позиція знайшла і своїх противників.

"Ой, раніше слухали і зараз будуть слухати. Ніхто не вмер. Не треба мішати естраду і політику", - за'язалася суперечка.

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