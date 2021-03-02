Відома співачка і модель Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе на відпочинку

Тетяна цього разу з'явилася в рожевому бікіні. Зірка, як відомо, кілька днів тому вирушила на курорт і почала активно ділитися фотографіями в своєму блозі. Красуня лежала на рушнику, а образ доповнила стильними окулярами. Котова знімала себе на телефон, дивлячись в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як зірка викинула кадр в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Моя Diva, яка ти чудова", "ідеальна"," яка гарна фігура у тебе, сонце, пісочний годинник"," Твоя фігура це просто окремий вид мистецтва", "Пані! Цілую ваші ніжки!", "Шикарна", "Шикарно виглядаєте, відразу на море рвонути захотілося", "Прекрасна фотографія вийшла, Тетяна, я як раз сьогодні наводжу скрізь порядок в будинку, не дарма почала".

Ми писали, що відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе у весняному образі.

На кадрах Тетяна позувала в біло-червоній квітковій сукні вище коліна. Красуня знімала себе на відео перед дзеркалом, хвалячись бездоганними ніжками і досить сміливим декольте.

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