Підопічна Потапа Мішель Андраде здивувала шанувальників зізнавшись, з ким ніколи не зустрічатиметься



Як повідомляє Politeka.net, українська співачка болівійського Походження, продюсером якої є Потап, відверто розповіла про стосунки з протилежною статтю. Про це співачка розговорилася в інтерв'ю на подкасті 2POpodcast, (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця)..

Відомо, що Мішель тривалий час, понад п'ять років, зустрічалася з красенем, співаком, учасником "Голос країни. Перезавантаження" з команди Тіни Кароль, Микитою Ломакіним, з яким, за словами Мішель познайомилася на шоу Х-фактор, коли їй було 17 років.

Ім'я нинішнього бойфренда співачка тримає в таємниці. Однак вона розповіла про деякі подробиці. Наприклад, про те, що своєму коханому вона довіряє більше, ніж навіть рідній мамі, або подружці, тому він знає про неї все.

"У першу чергу він мій друг", - зізналася співачка.

Також Мішель зізналася, що з людиною не з шоу-бізнесу, вона зустрічатися не буде. Дівчина сказала, що часто може затримуватися, і людині далекій від шоу-бізнесу доведеться пояснювати всі нюанси, на що вона не хоче витрачати свій час.

"Чоловік, який не працює у сфері шоу-бізнесу, не зможе зрозуміти, чому я можу затриматися на роботі. Я не хочу витрачати свою енергію і час на те, щоб пояснювати всі нюанси", — рішуче заявила Мішель.

Нагадаємо, шанувальники підозрюють, що зараз Мішель зустрічається з екссолістом групи "Время и Стекло". Попри те, що музиканти відмовляються, фани все більше впевнені в тому, що між співаками "хімія".

Ломакін про свій роман з Мішель розповідав, що за ті п'ять років, поки вони були разом, парі довелося пережити чимало важких моментів, які пам'ятаються досі. Але любов між ними з Мішель досі існує, хоча вони вже давно не пара.

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