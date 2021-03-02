У найближчі місяці українці зможуть дізнатися річні тарифи на газ від своїх постачальників

Цій темі була присвячена нарада, на якій були присутні представники Кабміну, НКРЕКП і "Нафтогазу України", повідомляється на Урядовому порталі.

Так, підкреслюється, що річні тарифи передбачають фіксацію конкретних цифр на весь рік. При цьому, вони повинні бути економічно обґрунтованими. При такому підході влітку ціна на газ буде вище ринкової, а взимку – навпаки, нижче.

Очікується, що це зробить тарифи більш передбачуваними для українців. Так, людям не потрібно буде щомісяця уточнювати, як змінилися цифри на ринку газу. Крім того, завдяки річному тарифу різкі коливання цін не будуть позначатися на цифрах в платіжках.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що раніше після відкриття ринку газу українці отримали можливість самостійно вибирати постачальників.

"Наступним кроком має стати річний продукт на газ, щоб люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік і могли розраховувати свої витрати", - повідомив прем'єр.

Очікується, що незабаром НКРЕКП проведе нараду з представниками теплокомуненерго, на якій буде детально обговорено питання річних тарифів. Підкреслюється, що вони будуть введені в період з квітня по червень цього року.

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