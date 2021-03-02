У мережі повідомили про долю прийомного сина Примадонни російської естради Алли Пугачової

Мало хто знав, але шість років тому співачка стала опікуном свого внучатого племінника Жені. Батьки хлопчика-Влад Пугачов (син покійного брата Алли Борисівни) і його дружина Вікторія - не змогли впоратися з пристрастю до алкоголю і наркотиків. У Влада віднялися ноги, а Вікторія впала в кому після невдалого уколу у вену, пише КП.

Довгий час про драму в родині Пугачової знали тільки близькі, але ось інформація стала надбанням громадськості. Виявилося, що Примадонна все взяла під свій контроль, племінника вона відправила на лікування в Ізраїль, а хлопчика забрала до себе.

Потім з маленьким Женею дуже зблизився водій співачки ігор Польщиков. Хлопчик так зріднився з помічником Алли Борисівни, що називає його татом, а його дружину мамою. Так, питання про пошук для Жені прийомних батьків було вирішено сам собою. Цікаво, що в цій родині є діти, але вони вже дорослі.

Як розповіла адвокат Пугачової Марина Мурашова, імена його нових батьків не можна озвучувати через таємницю усиновлення. У вересні хлопчик вже йде в перший клас. У зв'язку з цим було вирішено захистити його від галасу в пресі, а також "припинити потік публікацій і передач про нього, які провокує його батько".

Алла Пугачова як і раніше допомагає своєму внучатому племіннику фінансово. Вихідні хлопчик частенько проводить в замку у Пугачової і Галкіна. Нещодавно співачка подарувала хлопчикові квартиру в Строгіні. Мабуть, туди Женя переїде після повноліття.

Життя у батька Жені теж кардинально змінилася. 35-річний Влад Пугачов поправив здоров'я і зав'язав з наркотиками. Але Примадонна все одно не стала повертати йому сина.

Два роки тому чоловік знову одружився. Його 36-річна дружина Гузель приїхала до Москви з Казані. У Москві Гузель працює бухгалтером. Півроку тому у пари народилася дочка, яку вони назвали Аллою.

Однак після народження немовляти молодій парі довелося терміново переїжджати. Влада Пугачова і його дружину виселили з квартири в районі метро «Сокіл», яку на нього не так давно оформила Алла Борисівна. За словами сусідів племінника Пугачової, через сусіднє будівництво по їхньому будинку пішли тріщини, будівлю визнали аварійною і всіх мешканців розселили по різних районах. Влад Пугачов з дружиною і донькою переїхали в ще більш просторі апартаменти - в квартиру в 80 квадратних метрів в районі Ходинки. Середня ціна житла подібного метражу в цьому будинку-близько 40 мільйонів рублів.

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