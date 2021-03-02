Дочка популярної співачки Олі Полякової Маша 2 березня святкує своє 16-річчя
Вітати дівчину почали ще в ночі. Так, батьки не стали чекати ранку і завалилися в кімнату дочки з букетами опівночі.
Крім того, привітати Марію вночі приїхали і її друзі. Дівчина спустилася до своїх них. Там її чекав торт зі свічками. Машу привітали пісню "з днем народження" Ірини Аллегрової. Серед присутніх був і учасник балету Полякової Макс Єжов. З ним Маша і пустилася в танок прямо на вулиці.
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Днем привітань стало ще більше. У сторіс на своїй сторінці в Instagram Маша Полякова показує, як її вітають друзі і знайомі.
При цьому на одному з фото дівчина відображена зі сльозами на очах.
"Найсумніший день народження", - підписала вона знімок.
Чи дійсно щось сильно засмутило Машу Полякову або вона була так зворушена привітаннями-невідомо.
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