Українська актриса, що стала знаменитою, завдяки ролі дівчини Бонда, Куриленко порадувала фанатів оригінальним образом

Як повідомляє Politeka.net, в Instаgram відома актриса розмістила незвичайне арт-фото зі стрижкою в костюмі Єви. Одягом для дівчини послужили руки, які модель схрестила в області грудей.

Модель і кіноактриса Ольга Куриленко використовувала фільтр, і обрамила своє розпатлане волосся зірочками. Також цікавий акцент в макіяжі, який використовувала модель-яскраві тіні, нанесені на повіки знаменитості, жовтого і синього кольору з сірою смужкою зверху

Очі Ольга закрила, надавши образу запалу і пристрасті.

Фанати обімліли, побачивши такий незвичайний образ своєї улюблениці, і прокоментували фото безліччю сердечок, смайликів та інших емодзі. Також багато висловили захоплення словами:

"Гаряча цибуля ❤️", " ❤️🙌це одне мрійливе фото. 👏 ", "Ви дуже красиві і прекрасні 😍😍😍😘💝💝💝❤️❤️❤️💕💕💕🌹🌹🌹", "красива Ольга Куриленко", " приголомшливо! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Світяться зірки 😁 абсолютний вбивця🔥", "Дівчина в стилі панк", " сподобалася картинка!", "Люблю твоє волосся і, як завжди, чарівне обличчя !!", "Я люблю тебе, як прекрасну ніч ...",- написали фанати під фотографією знаменитості.

Як відомо, Ольга-володарка чудової фігури. Вона прославилася завдяки своїй ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі про агента 007. Однак відомо, що актриса народилася в Бердянську, і хоча з підліткового віку не живе в Україні, вважає її своєю батьківщиною.

У попередніх постах Ольга поділилася серією публікацій про стан дитячих будинків в нашій країні, розповідаючи несамовиті історії про те, як важко дітками, у яких немає батьків виживати в Україні.

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