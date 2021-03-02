Андрій Данилко показово відмовився від пропозиції Насті Каменських на шоу "Маска", через що співачці довелося танцювати з Олею Поляковою

На офіційній сторінці шоу в Instagram з'явився новий фрагмент з минулого випуску програми, повідомляє Politeka.net. на відео відображено виступ пристрасного Буряка, який буквально підкорив усіх присутніх емоційним співом.

На початку його виступу зірковий детектив Настя Каменських вирішили, що під таку пісню гріх не станцювати. Вона вирішила запросити на танець свого колегу-Андрія Данилка.

"Танцювати! Бігом!",- вимовляє співачка на відео, простягаючи руку артисту.

Однак Данилко категорично відмовився від цієї пропозиції.

"Ні, не мій темп", - заявив він, замахавши руками.

У цей момент зі свого місця піднялася Полякова. Співачка взяла Каменських за руку, після чого вони удвох виконали пристрасне танго на радість глядачам.

Шанувальники шоу тут же почали обговорювати відео в коментарях. Багато при цьому намагалися вгадати, хто ж ховається під маскою Буряка. Судячи з усього, більшість глядачів вважають, що в цьому образі виступає музикант Дмитро Каднай.

"Це Фагот", "Сексуально танцювали Оля Полякова і NK", "Каднай!", "Макс Барських", - пишуть глядачі в коментарях до публікації.

Нагадаємо, невідомі фото молодого Андрія Данилка з'явилися в мережі: "Наша Вєрка повернулася".

Як повідомляла Politeka, Данилко потролив Винника на шоу "Маска", позбавивши його звання українського Бреда Пітта: кадри конфузу.

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