2 березня 2021 року Меган Маркл отримала остаточну перемогу в суді над ЗМІ, які незаконно оприлюднили лист до її батька

Як повідомляє Politeka.net, стало відомо, скільки отримає вагітна Меган Маркл після остаточної перемоги в суді проти Associated Newspapers. Про це інформує Ехргеѕѕ.

Меган Маркл отримає 90% від судових витрат у її позові про конфіденційність проти британського Associated Newspapers. Герцогиня Сассекська спочатку оцінила свої претензії приблизно в 2 млн доларів, проте суддя постановив виплатити Associated Newspapers "проміжний платіж в рахунок" судових витрат Меган в сумі 450 000 фунтів стерлінгів ($628 454).

Меган також домагалася публікації заяви про свою перемогу на першій сторінці Mail On Sunday і на домашній сторінці MailOnline, "щоб служили стримуючим фактором для інших ЗМІ".

Раніше стало відомо, що Меган Маркл звинуватила видання в порушенні конфіденційності та авторських прав після публікації уривків з листа, який відправила Томасу Марклу в серпні 2018 року. За словами герцогині, публікація містила уривки вирвані з контексту листування, якими маніпулювали журналісти.

Тепер герцогиня Сассекська довела свою правоту, суд вирішив на її користь у справі про недоторканність приватного життя.

Після рішення суду Меган виступила з промовою, в якій подякувала суддям за справедливе рішення, а дії представників таблоїду назвала нелюдськими та незаконними.

Герцогиня Сассекська попросила передати їй копії листа, а також знищити всі його згадки. Маркл також зажадала опублікувати в газеті вибачення за матеріали, що порушили її права.

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