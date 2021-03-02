Мати популярної української співачки Олі Полякової поділилася зворушливими сімейними фото з нагоди дня народження своєї внучки

2 лютого дочка співачки, Маша Полякова, відзначає своє 16-річчя. Юну красуню привітали батьки і друзі, а потім до привітань вирішила приєднатися і бабуся. Мати Олі Полякової Світлана опублікувала в своєму Instagram зворушливі архівні кадри з зовсім маленькою онукою.

Зокрема, Світлана показала фото, на якому забирає Олю і новонароджену Машу з пологового будинку. Співачка тоді носила чубок і була дуже схожа на свою матір.

"Забираю Машеньку з пологового будинку 16 років тому", - написала Полякова.

Крім того, щаслива бабуся поділилася ще кількома домашніми фото з підростаючою Машею.

У коментарях підписники щосили вітають сім'ю Полякових.

"Вітаю з іменинницею", "як же швидко летить час", "так правду говорять чужі діти ростуть швидше", "як мило", "Оля не змінилася!!!! Тепер донечка наздогнала, як сестри. З Днем Народження Машенька!", "Мені здається що Оля з чубчиком схоже також як і на фото дуже молода", "Три покоління красунь!", "Ой... Яка миленька", "лялечка!", "Завдяки Вам у вас тепер і у нас є така красива співачка, і красива дочка співачки", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Полякової не стримала сліз у своє свято: "найсумніший день народження...".

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