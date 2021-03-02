Влад Яма опинився на ковзанці і не зміг рушити на ковзанах, кумедне фото порадувало шанувальників
Відомий суддя проекту "Танців з зірками" у своєму Instagram показав кумедне фото на ковзанці. Як пише Politeka.net, танцюрист не зміг рухатися, розставивши руки та ноги в дивній позі, написав:
"У "Танці на льоду" я не піду. У танці-так, на лід - ні🙄", - обнадіяв шанувальників Влад.
У кадрі суворий суддя танцювального шоу стояв у кумедній позі. На голові в артиста була в'язана шапочка, він був одягнений в сіре напівпальто і джинсові штани обтяжку. Люмінесценція яскравими фарбами виблискувала на тлі артиста, відображаючи на льоду в химерні ромбики та лінії.
Варто сказати, що в сторіс хореографа можна побачити, що і його красуня дружина і син також відзначилися на льоду, при чому дитині, схоже, каток сподобався найбільше.
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Шанувальники прокоментували фото: "а що це за ковзанка?) ", "😂 😮 😂боязно, стрьомно", "😂 😂 😂 😂 майстер-клас у Бузової, прости Господи!"
Раніше ми писали, що популярний танцюрист, повернувшись з Майамі, вирішив здивувати своїх шанувальників зовнішністю після відпустки, записавши коротке відео за допомогою фільтра, який помітно спотворює обличчя. З цієї причини очі у Влада і сина Леона стали величезними, а роти навпаки дуже маленькими, спотворилися і носи.
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