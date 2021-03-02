Відома модель Кайя Гербер, яка є дочкою Сінді Кроуфорд, зважилася на сміливу фотосесію

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію свіжих фото, які звели з розуму її шанувальників. У Кайї вже був досвід відвертих зйомок, коли вона фотографувалася без нижньої білизни, а іноді і зовсім без одягу. Цього разу вона вирішила знову показати свій молодий пружний бюст.

Модель одягла прозору чорну накидку, під якою не виявилося нічого крім трусиків. Вона стояла на піску і дивилася в кадр. Її груди прекрасно проглядалися через прозору тканину.

Крім цього, Гербер поділилася знімком, на якому прикрила своє оголене тіло намистом. Фото вийшло неймовірно спокусливим.

"День в Малібу", - підписала фото модель.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Команда мрії", «це чудово», «Солодка дівчинка», "Ого, яка", "Вся в матір. Ти станеш суперзіркою", "Як тепер заснути?", "Це бомба", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Кайя Гербер пішла по стопах матері. Вона почала зніматися для модних журналів у вельми юному віці. На рахунку у дівчини зйомки для світових брендів.

Нагадаємо, що 19-річна дочка Кроуфорд в білому купальнику показала, що не гірше матері:"чудова".

Як повідомляла Politeka, 19-річна дочка Сінді Кроуфорд в міні-бікіні показалася в несподіваній компанії: "наймиліший у світі...".

Також Politeka писала, що 55-річна Кроуфорд показала, як виглядала в дитинстві, засвітивши рідкісне архівне фото: "в одну мить".