Відома модель Кайя Гербер, яка є дочкою Сінді Кроуфорд, зважилася на сміливу фотосесію
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію свіжих фото, які звели з розуму її шанувальників. У Кайї вже був досвід відвертих зйомок, коли вона фотографувалася без нижньої білизни, а іноді і зовсім без одягу. Цього разу вона вирішила знову показати свій молодий пружний бюст.
Модель одягла прозору чорну накидку, під якою не виявилося нічого крім трусиків. Вона стояла на піску і дивилася в кадр. Її груди прекрасно проглядалися через прозору тканину.
Крім цього, Гербер поділилася знімком, на якому прикрила своє оголене тіло намистом. Фото вийшло неймовірно спокусливим.
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"День в Малібу", - підписала фото модель.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Команда мрії", «це чудово», «Солодка дівчинка», "Ого, яка", "Вся в матір. Ти станеш суперзіркою", "Як тепер заснути?", "Це бомба", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Кайя Гербер пішла по стопах матері. Вона почала зніматися для модних журналів у вельми юному віці. На рахунку у дівчини зйомки для світових брендів.
Нагадаємо, що 19-річна дочка Кроуфорд в білому купальнику показала, що не гірше матері:"чудова".
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