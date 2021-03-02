Ведучий Володимир Остапчук привернув увагу українців своїми образами, що запам'ятовуються, на популярному шоу "Маска"

З тих пір як він став вести шоу "Маска", шоумену, як і іншим його учасникам, довелося приміряти відразу кілька яскравих образів. На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram з'явилися фото з двома недавніми перевтіленнями Остапчука.

Так, на першому знімку ведучий постала в образі імпозантного Агента 007. На ньому чорний офіційний костюм без зайвих вишукувань, акуратна краватка-метелик, окуляри і шкіряні рукавички.

А ось на другому знімку Остапчук приміряв вже більш яскравий образ. Так, ведучий перевтілився в метрдотеля з фільму "Готель" Гранд Будапешт". Його фіолетовий наряд із золотою обробкою не міг залишитися непоміченим.

"Друзі, який образ ведучого шоу МАСКА Володимира Остапчука Вам подобається більше? Агента 007 або метрдотеля Грандотель? 1 або 2? Пишіть цифру в коментарях", - йдеться в підписі до знімків.

Судячи з коментарів, більшості українців припав до душі образ секретного агента. У той же час, багато хто критично висловився про самого ведучого.

"Ніякий. У кожного свій смак. Але мені він зовсім не подобається як ведучий, незважаючи на те який би він проект не вів!", "Ніякий взагалі і взагалі сам бесячий", "ніякої, неприємний і лукавий", "в кожному образі супер-талант! Удачі!", "Всі образи прекрасні, прекрасні як ведучий і як шоумен", - пишуть люди.

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