Актор "Дизель-шоу", російський комік Сергій Писаренко був помічений в компанії актриси Яни Кошкіної, якій приписують роман з Гаріком Харламовим

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Яна опублікувала вельми провокаційне фото. На знімку вона лежала в ліжку з Писаренком. На Кошкіній була рожева спокуслива ночнушка з халатиком, яка підкреслила красу її жіночого тіла. А ось Писаренко був одягнений звично для свого образу. На ньому красувалася майка-алкоголічка, сімейні труси і сорочка в клітку.

Парочка лежала в ліжку, притулившись один до одного. Судячи з усього, вони разом знімалися в якомусь шоу.

"Ах, які розкішні ніжки. Згодні? P. S. Я про @sergeypisarenko зрозуміло...",- підписала фото зірка російських шоу.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

«Еееех, Серьога! Молодець!", "Особливо у того хто в шкарпетках", «Яночка, покажіть ваші ніжки без взуття, так красивіше)", "Ідеальна пара могла б вийти!", "Він без трусів або труси з такої-ж сорочки пошиті?",- пишуть користувачі Мережі.

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