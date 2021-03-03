Московська модель і блогер Альона Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, похвалилася ідеальною фігуркою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому похвалилася своєю розкішною фігуркою. Модель була одягнена в напівпрозоре боді, під яким виднілися трусики і тісний топік.

Невеликий бюст Краснової сильно стиснувся, в результаті чого так і норовив вистрибнути назовні. Альона вигнулася, виставивши вперед стегно. Яскравий макіяж зі стрілками завершив образ королеви ночі. Крім цього наряд модель доповнила масивними золотистими прикрасами.

Алена Краснова, Никита Пресняков, невестка Пугачевой

Варто відзначити, що в житті Краснова вельми мила блондинка, але на фото вона вийшла дуже хижою красунею, розкрадачкою чоловічих сердець.

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У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Це вау", "Шикарно", «шалено красива», «краса», «Хороша, чортиця», "абсолютна краса", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Микита Пресняков і Альона Краснова одружилися в 2017 році. Альона з середовища столичної золотої молоді, а Микита може похвалитися зоряним сімейством. На їхньому весіллі було присутньо дуже багато зірок.

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