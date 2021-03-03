Московська модель і блогер Альона Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, похвалилася ідеальною фігуркою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому похвалилася своєю розкішною фігуркою. Модель була одягнена в напівпрозоре боді, під яким виднілися трусики і тісний топік.

Невеликий бюст Краснової сильно стиснувся, в результаті чого так і норовив вистрибнути назовні. Альона вигнулася, виставивши вперед стегно. Яскравий макіяж зі стрілками завершив образ королеви ночі. Крім цього наряд модель доповнила масивними золотистими прикрасами.

Варто відзначити, що в житті Краснова вельми мила блондинка, але на фото вона вийшла дуже хижою красунею, розкрадачкою чоловічих сердець.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Це вау", "Шикарно", «шалено красива», «краса», «Хороша, чортиця», "абсолютна краса", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Микита Пресняков і Альона Краснова одружилися в 2017 році. Альона з середовища столичної золотої молоді, а Микита може похвалитися зоряним сімейством. На їхньому весіллі було присутньо дуже багато зірок.

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