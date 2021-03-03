Відомий телеведучий Юрій Горбунов c дружиною Катею Осадчою захопили видом

Як повідомляє Politeka.net, зіркова пара поділилася яскравими кадрами в Instаgram.

Горбунов і Осадча прийшли привітати Валерію Гузему – засновниці Guzema Jewelry. 2 березня їй виповнилося 30 років і з цієї нагоди пройшла гучна вечірка.

Катя Осадча з'явилася на заході в оригінальній чорній сукні з оголеними плечима, глибоким декольте і пишними рукавами. Частина вбрання з оксамитової тканини була довгою міні, демонструючи стрункі довгі ноги телеведучої. При цьому пишна спідниця з іншого матеріалу, одягнена як-би поверх, надала шарму і зробила наряд не надто відвертим.

Доповнила свій образ дружина маленька капелюшок з пір'ям.

Осадча в такому вбранні буквально викликала фурор. Учасники вечірки викладали її фото в мережі. Не втрималася навіть ведуча Маша Єфросиніна.

"Ой, як же це красиво, екарний бабай, як же це красиво, Катя. Подивіться на це», - коментує вона образ колеги.

Юрій Горбунов у свою чергу показав Селфі з дружиною, яка ніжно до нього пригорнула. Його наряд був простіше і обмежився класикою.

Нагадаємо, що Осадча зняла Горбунова з підрослим сином з несподіваного ракурсу, оцінили не всі: "навіщо таке показувати?".

Як повідомляла Politeka, Горбунов спеціально засвітив Катю Осадчу без макіяжу, українці не стримують емоцій: "посміялися і поплакали"

Також Politeka писала, що Юрія Горбунова і Осадчу при дитині обклали матом у Львові: "та пішов ти…"