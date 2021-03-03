Дружина знаменитого українського хореографа і суддя шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія вразила спокусливим знімком

Фото вона показала у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Лілія Яма позувала в білому топі і міні-трусиках, сидячи біля басейну, за яким відкривався чудовий пейзаж з пальмами, екзотичними рослинами і океаном. Дівчина розпустила волосся, і спрямувала погляд вдалину.

Дружина хореографа розповіла, що це райське місце відкрила для себе під час подорожі по Америці з сім'єю.

"Закохана в це місце", - написала вона.

Фолловери дівчата захоплюються як природою, так і самою Лілією.

"Прекрасний пейзаж, прекрасна лілія», «яка богиня», «Вау, яка краса», «як красиво, ви прекрасні і красиві»,- пишуть в коментарях.

Раніше хореограф показав, як вони з сім'єю проводили час в зоопарку Майамі. На опублікованому відео танцюрист годує одного з місцевих мешканців-жирафа.

На кадрах Яма невпевнено наближається до тварини під схвальні підбадьорювання дружини. Він простягає жирафу листочок салату, і тварина із задоволенням його приймає.

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