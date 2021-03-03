Онука колишнього президента України, Віктора Ющенка, покинула країну після провалу в шоу "Голос країни"

Про це свідчать нові фото, які 20-річна Доменіка показала у своєму блозі в Instagram, пише Politeka.net.

В Instagram Доменіка похвалилася, що 2 березня була в аеропорту Бориспіль, де пригощалася шампанським Moet & Chandon.

"Готова до відправлення", - підписала вона кадр з відкоркованою пляшкою дорогого алкоголю.

Також дівчина показала захоплюючий вид, яким милувалася з літака.

У середу, 3 березня, Ющенко вже прибула на Мальдіви і насолоджується сонцем і океаном. Фотографіями яскравих пейзажів вона поділилася з фоловерами.

"Ласкаво просимо на Мальдіви", - написала вона.

Нагадаємо, Доменіка Ющенко на сліпих прослуховуваннях "Голосу країни" виконала пісню групи KAZKA" Плакала", але ніхто з суддів не розгорнув до неї своє крісло.

Мати дівчини Віталіна прокоментувала її участь у шоу. За її словами, Доменіці завадив злий жарт. Однак Віталіна впевнена, що її дочка ще досягне успіху, про який дізнається вся країна.

"Перший раз на великій сцені і перед такою шанованою аудиторією зіграв свій злий жарт. Наша велика сім'я пишається Доменічкою, попереду у неї ще багато злетів і падінь - це життя! Впевнена, що вся країна почує про неї, головне наполеглива праця і віра в свої сили " - переконана мати Доменіки Ющенко.

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