Дантес здивував визнанням, не може стримуватися
Як повідомляє Politeka.net, відомий співак, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес в Instgaram поділився своєю проблемою, запитавши шанувальників ради.
Дантес постав в модній бежевій куртці. У мікроблозі він написав, що дуже запальний і не вміє керувати своїми емоціями. У момент суперечки навіть коли прав починає підвищувати голос, що робить його відразу переможеним в очах опонента.
"Скажіть, а є курси управління гнівом? Не знаю як ви, Але я запальний. Найбільше мене засмучує в суперечках, навіть коли правий, починаю переходити на підвищені тони. Але найстрашніше - коли опонент в цей момент зберігає спокій. Тоді в очах оточуючих я відразу програю суперечку. Але я поки вчуся сам контролювати, може у вас є якісь методи?",- написав зірка.
Шанувальники, серед яких також і знаменитості такі як Маша Єфросиніна, Даша Астаф'єва, тут же прокоментували давши корисні поради.
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Не залишилася осторонь і дружина співака. Надя написала: "Опа-па!"
На що "гнівний" Дантес відповів: "А ну, цыц!".
Шанувальники в коментарях здивувалися, як швидко прореагувала Надя на пост Володимира:
"Ого ви швидко один одному відповідаєте😂", "Так вони поруч сидять один навпроти одного, і Надя така" Вов, я тобі комент написала, відповідай", а Вова такий "люба, зараз відповім"😂 😂","сімейна любов".
Нагадаємо, що чоловік Дорофєєвої Дантес ошелешив появою в ліфчику: "Здорово, пацани!».
Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Дорофєєвою посеред дороги, Дантес показав кадри аварії: "вона потрапила...".
Також Politeka писала, що кокетлива Дорофєєва в маєчці млосно нагнулася, розбурхавши навіть безсоромницю Астаф'єву: "Ах ти ж!".