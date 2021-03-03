Пішов з життя популярний голлівудський актор Джеффрі Скотт
Трагічну новину повідомляє "Hollywood reporter".
Свій шлях у Голлівуді Джеффрі Скотт почала в 70-х роках зі зйомок у серіалах, але прославився завдяки ролі тенісиста Марка Дженнінгса в серіалі "Династія".
Його дружина Кетрін уточнила, що причиною смерті стала хвороба Паркінсона. Йому було 79 років.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Сумська засвітилася біля пологового будинку з чоловіком Борисюком і новонародженою крихтою: "Вітаємо!"
"Два дні тому виповнилося 44": раптово не стало молодого українського актора, хвороба виявилася сильнішою
Трагедія підкосила Каменських, Потап робить все, що може: "Ми навіть не думаємо, що він..."
Батьком дитини 43-річної Фролової виявився відомий продюсер, Осадча докопалася: "Відносини почалися з…"
Скотт зіграв майже в 100-рекламних роликах, а глядачеві запам'ятався по фільмах "на наступний ранок" і "Халк".
Останні 20 років актор жив у Колорадо. У нього залишилася дружина і сини-близнюки Крістофер і Метью.
Раніше ми повідомляли, що моторошна ДТП забрала життя актора Орсона Біна, який знявся більш ніж в ста художніх стрічках і серіалах, серед яких такі як "Анатомія вбивства", "внутрішній простір", "як я зустрів вашу маму" і "Відчайдушні домогосподарки".
Нагадаємо, несподівано пішов з життя популярний російський актор, трагічні подробиці.
Як повідомляла Politeka, звістка про раптову кончину зірки-красуні " універу "шокувала мережу, що відомо:" О, Боже..."
Також Politeka писала, що життя видатного українця раптово обірвалося, його творіння захоплювали багатьох: "володів унікальним чуттям"