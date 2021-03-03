Пішов з життя популярний голлівудський актор Джеффрі Скотт

Трагічну новину повідомляє "Hollywood reporter".

Свій шлях у Голлівуді Джеффрі Скотт почала в 70-х роках зі зйомок у серіалах, але прославився завдяки ролі тенісиста Марка Дженнінгса в серіалі "Династія".

Його дружина Кетрін уточнила, що причиною смерті стала хвороба Паркінсона. Йому було 79 років.

Скотт зіграв майже в 100-рекламних роликах, а глядачеві запам'ятався по фільмах "на наступний ранок" і "Халк".

Останні 20 років актор жив у Колорадо. У нього залишилася дружина і сини-близнюки Крістофер і Метью.

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