Український хореограф Влад Яма здивував новим фото на ковзанах на ковзанці, і заговорив про "Танці на льоду"

Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно зірковий танцюрист виклав у своєму мікроблозі кумедне фото, на якому несподівано з'явився на ковзанці у всеозброєнні. Більш того, у підписі до публікації шоумен заговорив про "Танці на льоду".

На новому фото Влад зображений на величезній ковзанці, підсвіченій яскравим різнобарвним світлом. Він стоїть в цікавій танцювальній позі, але при цьому на його ногах ковзани. Перед камерою артист з'явився в темних брюках і подовженій темній сорочці, а на його лисій голові видно шапку, Яма весело посміхається, дивлячись в об'єктив. У підписі до фотографії хореограф загадково написав: "У "Танці на льоду" я не піду. У танці - так, на льоду – ні. #неупалиславабогу".

Звичайно ж така публікація Влада не залишилася без уваги його шанувальників, користувачі тут же кинулися обговорювати знімок, засинаючи танцюриста компліментами і жартами з приводу танців на льоду. "Майстер-клас у Бузової, прости Господи!", "Владос Красавелло", "Здоров'я Вам і благополуччя від щирого серця бажаю", "Це новий проект?", "Я подумала, що буде новий проект "Танці на льоду", "Боязно стрьомно", "Красивий", "Щооо?", "А що це за ковзанка?",- пишуть в коментарях до фотографії Ями.

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