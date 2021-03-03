Український співак Віктор Павлік показав велике відео, присвячене його синові, який помер від раку

Як передає Рoliteka.net, ролик був опублікований на Youtube-каналі артиста.

У відео увійшли в основному кадри з сімейного архіву, але також є і фрагменти участі Павла в телевізійних шоу.

Віктор Павлік показав як відео, коли його син був ще дитиною, так і пізніші.

Відео залишає враження, що Павло був активним і життєрадісним.

Павло Павлик, як і батько мав схильність до музики, з дитинства він грав на гітарі.

Кадри зворушили користувачів мережі.

"Вічна пам'ять", "Боже, як боляче. Вічна пам'ять!"- пишуть у коментарях.

Молодший син артиста народився в третьому шлюбі Віктора Павлика з дружиною Ларисою Созаєвої 7 травня 1999 року. Після закінчення школи Павло вступив до Національної академії СБУ, проте встиг відслужити всього два роки.

Павлу Павлику поставили діагноз саркома в 2018 році. У процесі лікування він пройшов 18 курсів хіміотерапії, він боровся до останнього, але перемогти хворобу не вдалося.

У серпні 2020 року 21-річний син українського співака Віктора Павлика і танцівниці Лариси Созаєвої Павло Павлик помер після двох років боротьби з раком.

Через півроку після смерті сина Віктор Павлік випустив пісню в пам'ять про нього. Композицію артист назвав "Мій ангел".

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