Дочка відомого продюсера і музиканта Потапа і бізнесвумен Ірини Горової, Наташа, заткнула за пояс маму, оголивши ніжки у вечірній сукні

Як повідомляє Politeka.net, яскравими кадрами в шикарному вбранні дівчина поділилася в сторіс Instаgram.

Спершу Наташа показала як довго не могла вибрати наряд, вона сумнівалася, що краще - рожевий комбез або строге чорне плаття. В результаті Наталя вибрала чорну сукню з двома шикарними розрізами. У такому вбранні доньку Потапа прийшли привітати Валерію Гузему-засновниці Guzema Jewelry з Днем народження. 2 березня їй виповнилося 30 років і з цієї нагоди пройшла гучна вечірка з танцями у вечірніх нарядах.

Судячи зі сторіс Наталя була на вечірці разом зі своєю іменитою мамою продюсером і бізнес-леді – Іриною Горовою. На балу також блищали Катерина Кухар, Марія Єфросиніна, Катерина Осадча та інші зірки. На деяких сторіс Наташа милується собою в туалетній кімнаті перед дзеркалом, коментуючи: "Губки бантиком, куди ж без них"

Дівчата позмагалися в нарядах, помірявшись у кого спокусливіше виглядають ніжки. Ірина Горова не поступається дочці, вона виглядає навіть стрункішою ніж донька. Для вечірки Ірина вибрала міді-сукню без бретелей, з опущеними рукавами-буф також чорного кольору.

Шанувальники напевно залипли, розглядаючи образи мами та дочки на знатній вечірці. До речі кажучи, Ірина також розмістила пост з фотографією дочки на головній сторінці в Instagram.

На фото тут же злетілися безліч фанатів, серед яких, першою стала Надя Дорофєєва, яка залишила емоційні вогники, замість безлічі слів.

"Шикарні панянки🔥", "Які ж ви всі красиві", - написали фанати Ірини.

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