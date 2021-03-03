У новому епізоді шоу "Маска" стався курйоз з Олею Поляковою і уучасницею-"Бабкою"

Як пише Politeka.net, відео кумедного моменту показали на сторінці проекту в Instagram.

"У нього мікрофончик, ось так от у роті і в тебе в роті", - стала щось розповідати Полякова "Бабці".

"Поясни, поясни», - додав Андрій Данилко.

Але такі пояснення, судячи з реакції "бабки", їй не сподобалися. "Є*ать", - різко сказала вона, потім обернулася спиною, щоб показати, де у неї кріпиться мікрофон.

За такою витівкою Полякова миттєво вирішила, що за маскою ховається співачка Анастасія Приходько.

"Це Настя Приходько! Таке могла учкурнути тільки Настя Приходько!"- закричала Полякова, підскочивши з місця.

Відзначимо, деякі глядачі погодилися з таким припущенням.

"Матюкатися на сцені тільки Приходько може", "хто б там не був, але виступи у бабки хороші", "не можу перестати сміятися", "Враховуючи те, як поводилася Бабка, коли сказали про Приходька, опущена голова, відворот від камери свідчить про те, що бабка зрозуміла, то її спалили і вирішила далі палитися😂 навіть підказок не треба було робити, треба було просто сказати Бабки, що вона Приходько і вона погодиться", - пишуть в коментарях.

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