Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка є тренером популярного вокального шоу "Голос країни", здивувала зухвалим вчинком

Зірка поділилася свіжим відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Красуня була одягнена в світлу кофту спортивного типу. Макіяж був зроблений в такій же колірній гамі. Співачка знімала відео для Тік Ток, в процесі якого несподівано показала шанувальникам середній палець.

"Всім гарного дня", - підписала Надя відео в Instagram.

А ось в Тік Ток вона вирішила пояснити, що ж не так з її новим відео. Виявляється, після непристойного жесту повинна була йти склейка, але вона не вийшла.

"Коли склейка не зовсім вийшла, але ти робиш впевнений вигляд до кінця", - підписала Надя відео.

Незважаючи на неоднозначність ролика красуні залишили масу приємних відгуків в мережі.

"Ти дуже класна. Обожнюю тебе і твою музику", "Я хочу бути пальцем Наді Дорофєєвої", "Вай, як можна бути такою красивою", "І що це означає?", "Думаю тепер цей перехід улюблений у Наді", - пишуть шанувальники.

Але були і критичні відгуки.

@nadyadorofeeva Когда склейка не совсем получилась, но ты делаешь уверенный вид до конца 😂 ♬ Originalton - :))

Як відомо, Надя Дорофєєва стала тренером 11 сезону шоу "Голос країни" разом з Дмитром Монатіком, Тіною Кароль і Олегом Винником.

Нагадаємо, що розпатлана Дорофєєва задерла піжаму, вразивши пікантними домашніми кадрами:"Сліпуча".

Як повідомляла Politeka, нескромна Дорофєєва забралася на руки до Монатіка, давши Дантесу привід для ревнощів: кадри закулісся.

Також Politeka писала, що суперниця Дорофєєвої підкорила "Голос країни", показавши Потапу, що він втратив: "Ось це поворот...".